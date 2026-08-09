В результате атаки БПЛА на Белгород пострадали 13 человек, включая двоих детей

В Белгороде в результате атаки запущенных дронов, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины, пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор области Александр Шуваев.

«Белгород вновь под массированной атакой беспилотников киевских террористов. <…> Поступила информация о 13 пострадавших, включая двоих детей, в результате прилетов», — написал глава региона.

Шуваев отметил, что в числе раненых — двое мальчиков четырех и девяти лет. Ребенка младшего возраста с осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Девятилетнему мальчику и трем взрослым помощь оказали на месте.

«Восемь раненых бригады скорой медицинской помощи доставляют в медицинские учреждения Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — уточнил губернатор.

Глава области также рассказал, что налеты дронов противника привели к пожару на парковке возле многоэтажного дома и возгоранию в частном жилом здании. Кроме того, пострадали административное здание, свыше четырех многоквартирных домов, коммерческие и социальные объекты.

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