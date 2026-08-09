Появились кадры падения лифта с пассажирами в Махачкале

Видеокамера зафиксировала момент падения лифта с пассажирами в махачкалинском многоэтажном доме. Кадры инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Во время происшествия в кабине находилось девять мужчин. При этом в администрации Махачкалы подчеркнули, что оборудование предназначено для перевозки не более шести человек. Городские власти назвали превышение допустимого числа пассажиров грубым нарушением правил безопасности при эксплуатации лифта.

Руководство столицы Дагестана позже подтвердило, что именно перегрузка стала причиной падения лифта. Кроме того, Следственный комитет РФ по региону объявил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по факту падения лифта <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.

В Минздраве Дагестана отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их жизни находятся вне опасности. Вопросом о лечении раненых занимается врио главы министерства Алиомар Ахмедов.

Ранее 5-tv.ru писал о четырех пострадавших в результате падения лифта в многоэтажном доме Махачкалы. Всех с переломами доставили в одну из городских больниц.

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