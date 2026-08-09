Вопрос не в мигрантах: что на самом деле стоит за кризисом в Сеуте

Энрике Рефойо: ситуация вокруг Сеуты является геополитическим вопросом

Ситуацию вокруг Сеуты не следует относить к миграционной проблеме, речь идет о масштабных геополитических и геоэкономических процессах. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил испанский политолог Энрике Рефойо.

«Вопрос Сеуты — это гораздо более масштабная история, чем вопрос миграции. Это геополитический и геоэкономический вопрос: геополитический — с точки зрения территории и власти, геоэкономический — с точки зрения ресурсов и территории», — сказал он.

Специалист считает, что это связано с расположением Сеуты в Гибралтарском проливе. Эксперт напомнил, что водный объект и оба его берега контролирует Испания, а сохранение влияния над ним важно для Мадрида. По его словам, если Испании лишится позиций в регионе, то пролив окажется под главенством союзников США и Израиля — Марокко и Великобритании.

«Ключевое значение Сеуты именно в этом. Речь идет о контроле над морским проходом. В испанских СМИ, похоже, не хотят этого замечать. Все сводят к перетягиванию каната вокруг мигрантов», — заявил Рефойо.

Политолог также рассказал, что Марокко использует мигрантов как инструмент давления на Испанию и Евросоюз. Он указал на то, что власти африканской страны говорят о своей роли «пограничного полицейского», но при этом требуют огромных финансовых вливаний со стороны Мадрида и Брюсселя для укрепления власти.

Кроме того, Рефойо подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю всех ключевых морских проходов. В качестве примера он привел интересы США к Малккскому проливу в Юго-Восточной Азии и Гренландии, а также усиление влияния в районе Панамского канала. По его словам, действия Белого дома направлены на сдерживание России, Китая и Ирана.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высмеял в соцсети Х миграционную политику Евросоюза на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Его пост вызвал широкий отклик у пользователей платформы.

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