В последние годы историческая память о блокаде Ленинграда обрела новую грань — правовую. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Юлиана Алексеева по случаю 82-й годовщины окончания Ленинградской битвы.

Она напомнила, что четыре года назад, в 2022-м, было проведено масштабное расследование, цель которого была установить факт геноцида в период блокады Ленинграда.

«Были собраны и систематизированы тысячи документов: архивные материалы времен войны, оперативные сводки, отчеты комиссий. Но, безусловно, особое значение имели слова живых свидетелей тех событий. Сухие факты и цифры они наполнили своими личными историями, показав, как ежедневно боролись за жизнь в условиях голода, холода и постоянных обстрелов», — сказала Юлиана Алексеева.

К работе по подготовке иска о признании блокады Ленинграда геноцидом были привлечены историки и эксперты, которые подтвердили подлинность документов и их значимость для правовой оценки.

Прокуроры установили, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников было полное уничтожение Ленинграда.

Юлиана Алексеева отметила, что одним из ключевых элементом аргументов в пользу квалификации блокады Ленинграда как геноцид стали документы, доказывающие целенаправленные действия противника по уничтожению продовольственных запасов и обречению жителей города на голод.

В Генпрокуратуре добавили, что юридическое признание блокады геноцидом — это не формальность, а важнейший шаг в сохранении исторической правды. Такая квалификация четко отделяет трагедию Ленинграда от обычных тягот войны, так как речь шла именно о намеренном истреблении людей. Это создает прочную правовую основу для противодействия попыткам искажения истории.

Ежегодно 9 августа отмечается завершение Ленинградской битвы — самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В апреле 2025 года указом Президента России эта дата была официально признана Днем воинской славы России.

Ранее суд Москвы признал украинских националистов пособниками нацистской Германии. Среди них — Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник.

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