Системы ПВО ликвидировали три летевших на Москву дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны ночью 6 августа уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Глава города подчеркнул, что на месте падения частей вражеских дронов находятся представители экстренных служб.

До этого Собянин рассказал о перехвате и нейтрализации на подлете к Москве 19 беспилотников, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины. Он отметил, что 12 БПЛА удалось ликвидировать утром 8 августа в период, а остальные семь — в середине дня.

Киевский режим продолжает предпринимать попытки нанести удар Москве с применением летательных аппаратов. Столичные власти, в свою очередь, неоднократно подтверждали, что атаки успешно отражаются силами ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белгород этой ночью оказался под массированной атакой дронов ВСУ. В результате агрессивных действий боевиков пострадали 13 мирных жителей, среди которых — двое детей. Налет также привел к двум пожарам и повреждению нескольких объектов и жилых домов.

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