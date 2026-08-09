ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Нигере унесло жизни 22 человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 68 0

Власти выразили соболезнования семьям погибших.

ДТП на юге Нигера — столкнулись два автобуса с пассажирами

Фото: www.globallookpress.com/Ambulance Africa

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Автоавария с участием двух пассажирских автобусов произошла на юге Нигера. Об этом сообщило местное информационное агентство ANP со ссылкой на министерство транспорта африканской страны.

Трагедия произошла в нескольких километрах от деревни Рези провинции Мадава. В издании заявили, что один из автобусов после того, как потерял управление и врезался в другое транспортное средство. При этом после удара обе машины продолжили движение и проехали еще 170 метров.

Известно, что в одном автобусе находились гражданские, а в другом — преимущественно солдаты из Зиндера. В результате погибли 22 человека, среди них — водители обоих транспортных средств и 17 военных. Кроме того, агентство заявило о 37 пострадавших у которых диагностированы ранения различной степени тяжести.

На месте автоаварии работают экстренные службы. Глава министерства транспорта Нигера Абдурахман Амаду выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель в Омске наехал на островок безопасности, где в тот момент стояли пешеходы. В результате пострадали восемь человек.

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