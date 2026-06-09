«Спасибо за любовь»: умер отчим Гарика Харламова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

Родного отца артист потерял еще в 2018 году.

Умер отчим Гарика Харламова

Фото: Instagram*/khar_nat

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Умер Гоча Малания, отчим Гарика Харламова

Ушел из жизни отчим комика и шоумена Гарика Харламова — Гоча Малания. Печальную новость сообщила мама знаменитости Наталья Харламова на своей странице в социальной сети.

«Гоча Малания. 1952-2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей», — подписала публикацию родительница артиста.

Причину смерти она не назвала.

Родной отец юмориста Юрий Харламов умер в 2018 году. Ему было 56 лет. Родители Гарика развелись еще в 1990-х. Отец будущей знаменитости эмигрировал в США вместе с сыном.

Но через несколько лет комик вернулся в Россию. К тому моменту мама Харламова родила двух дочерей-близнецов Екатерину и Алину. Их отцом стал Гоча Малания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер основатель, бессменный вокалист и гитарист рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Сердце музыканта остановилось 7 июня на 63-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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