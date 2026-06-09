Ставшего во второй раз отцом Ивана Янковского заставили извиниться в спортзале

Российского актера театра и кино Ивана Янковского заставили извиниться за опоздание в спортзал. Актер, недавно во второй раз ставший отцом, с трудом успевает на тренировки, сообщило Super.ru.

По данным издания, из-за прибавления родительских обязанностей Янковский стал реже посещать тренажерный зал. Тренер заметил нарушение дисциплины и потребовал от актера извинений. Кроме того, наставник назначил упражнения с максимальным весом.

«Ну, у меня обстоятельства», — оправдался артист.

Ранее стало известно о пополнении в семье актера. Иван Янковский и актриса Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка — сына, которого назвали Давидом. Первый сын пары, Олег, родился 26 июня 2021 года. Его пара назвала в честь прадеда — известного актера, народного артиста СССР Олега Янковского. В декабре того же года Иван и Диана сыграли свадьбу.

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