В лагере под Красноярском 16 детей обратились к врачам с признаками отравления

В детском лагере «Сокол» под Красноярском 16 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, дети пожаловались на боли в животе. Одного ребенка госпитализировали с кишечной инфекцией. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

В спальном корпусе, в котором жили заболевшие дети, ввели карантин на семь дней. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Также прокуратура начала проверку обстоятельств массового заболевания. Надзорное ведомство должно установить причины инцидента и оценить, соблюдались ли санитарные требования в лагере.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, похожий случай произошел в детском лагере «Зарница» в Тверской области. Там 14 детей доставили в инфекционное отделение медучреждения. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела о массовом заболевании детей. Дело возбудили по статье Уголовного кодекса России, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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