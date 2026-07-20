Десятилетний мальчик погиб от удара током при мытье квадроцикла

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 111 0

Ребенок пользовался автоматической мойкой.

Мальчик погиб от тока при мытье квадроцикла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика от поражения электрическим током. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла вечером 19 июля в деревне Минино. Ребенок мыл квадроцикл во дворе собственного дома на улице Полевой, используя автоматическую мойку. Оборудование было подсоединено к электрической сети с помощью самодельного удлинителя. Когда начался дождь, мальчик попытался отключить устройство и вытащить вилку, однако в этот момент его ударило током.

Несмотря на то, что прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось, и он скончался на месте происшествия.

В следственном комитете уточнили, что семья погибшего на профилактическом учете не состоит. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео