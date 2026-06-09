Сериал «Дорогой Вилли» получил ТЭФИ в номинации мини-сериал

Сериал «Дорогой Вилли», вышедший на РЕН ТВ, стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации «Телефильм или мини-сериал» продолжительностью до четырех серий.

В данной категории за победу также боролись проекты «Топор. Июль. 1945» телеканала НТВ, «Изгой 3: Западня» и «Наш спецназ: Ингушетия 2» производства Пятого канала, а также картина «Белый лист», представленная телеканалом «Домашний».

Одну из ключевых ролей в проекте исполнил народный артист России Сергей Маковецкий.

ТЭФИ остается одной из главных профессиональных наград в российской телеиндустрии. Премия ежегодно отмечает достижения в области телевещания и производства телевизионного контента. В 2026 году конкурс проводится по 52 номинациям, объединенным в три крупных направления: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

Лауреатов определяет профессиональное сообщество, в состав которого входят представители телевизионной отрасли. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей», созданную по эскизу скульптора Эрнста Неизвестного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проект Пятого канала «Алые паруса — 2025» стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание».

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