«Нет поэзии»: солистка «Стрелок» об отношении к собственным песням

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Артистка мечтала выступать в театре, но жизнь распорядилась иначе.

Как солистка «Стрелок» Бобкина относится к своим песням

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Солистка «Стрелок» Бобкина призналась, что не разделяет посыл собственных песен

Участница группы «Стрелки» Светлана «Гера» Бобкина никогда не разделяла ценности, которые продвигались в текстах, исполняемых ее коллективом. Об этом артистка заявила в беседе с изданием «СтарХит».

«В первом альбоме есть песня „Новые русские девочки“. Для меня это просто… В этом тексте вообще нет поэзии, просто набор каких-то лозунгов. Для меня это был треш! Я воспитывалась на классике, понимаете?», — вспоминает певица.

По словам Бобкиной, она пошла на музыкальный кастинг, потому что хотела профессионально работать на сцене. Своим призванием артистка видела театр, однако не смогла туда попасть из-за того, что окончила Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК), который не считался престижным в театральных кругах.

Кроме того, девушки рассказали об отношении продюсеров и менеджеров к их команде. По мере роста популярности Бобкина и ее коллеги стали все чаще задумываться о том, что их гонорары должны быть больше. По словам Екатерины Кравцовой, известной под псевдонимом Кэт, авторы проекта не воспринимали их как полноценных артисток и верили, что группа будет успешной, даже если поменять состав.

Постепенно в «Стрелках» не осталось артисток из «золотого» состава, однако в августе 2015 года они заявили о воссоединении. Ансамбль продолжает блистать на сцене, несмотря на то, что есть очень много недоброжелателей, которые пытаются «убрать» его со сцены.

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