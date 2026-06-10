Китайский актер Цзинь Цзэ умер при загадочных обстоятельствах

Популярный китайский актер Цзинь Цзэ найден мертвым

Популярный китайский актер Цзинь Цзэ скончался при невыясненных обстоятельствах в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание Mothership.

Артист, известный зрителям по ярким ролям в телесериалах, почувствовал недомогание вечером 4 июня, едва вернувшись домой со съемочной площадки. Спустя непродолжительное время его обнаружили в собственной квартире уже без признаков жизни — спасти Цзэ не удалось.

Агентство артиста официально подтвердило трагическую новость 6 июня, однако причина смерти до сих пор не разглашается. В своем обращении представители актера попросили общественность воздержаться от домыслов, чтобы не травмировать родных погибшего.

«В официальном обращении артиста назвали очень трудолюбивым и скромным и попросили не распространять слухи о его смерти, чтобы не расстраивать его родных», — цитирует заявление Mothership.

Между тем поклонники и киноинсайдеры выдвигают свою версию случившегося. По их словам, в последние месяцы Цзинь Цзэ работал буквально на износ, снимаясь в бесконечной череде мини-сериалов — формате, который профессионалы индустрии считают крайне выматывающим.

Цзинь Цзэ родился в 1993 году, с отличием окончил Пекинский институт технологий моды и еще в студенческие годы запустил собственный бренд. С 2013 года он работал моделью, а с 2017-го начал активно сниматься в кино. Российским зрителям он запомнился по популярным дорамам «Начать сначала» (2020) и «Роман в законе» (2022).

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