На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 205 0

Десятки волонтеров и криминалистов ищут пропавших.

Зачем на месте поисков семьи Усольцевых поставили блокпост

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

В Красноярске на месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост

В Красноярском крае на месте возобновления поисков пропавшей почти год назад семьи Усольцевых установили блокпост для того, чтобы следователи и криминалисты смогли спокойно работать. Об этом ТАСС сообщили в СК региона.

В ведомстве отметили, что установление блокпоста дало результат — посторонних лиц на место поисков допущено не было. Что позволило сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам выполнять поставленную задачу в нормальных условиях.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода. Семья вместе с собакой отправилась в турпоход к горе Буратинка. Путешествие должно было занять несколько дней. Однако Усольцевы так и не вернулись домой. Когда Ирина не вышла на связь с родственниками, то те забили тревогу. В октябре того же года в Красноярском крае были развернуты масштабные поиски. Тем не менее результата это не принесло.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой рассказал о том, что его не поставили в известность о возобновлении поисков. Кроме того, молодого человека не допускают на место исчезновения близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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