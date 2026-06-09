Десятки волонтеров и криминалистов ищут пропавших.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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В Красноярске на месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост
В Красноярском крае на месте возобновления поисков пропавшей почти год назад семьи Усольцевых установили блокпост для того, чтобы следователи и криминалисты смогли спокойно работать. Об этом ТАСС сообщили в СК региона.
В ведомстве отметили, что установление блокпоста дало результат — посторонних лиц на место поисков допущено не было. Что позволило сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам выполнять поставленную задачу в нормальных условиях.
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода. Семья вместе с собакой отправилась в турпоход к горе Буратинка. Путешествие должно было занять несколько дней. Однако Усольцевы так и не вернулись домой. Когда Ирина не вышла на связь с родственниками, то те забили тревогу. В октябре того же года в Красноярском крае были развернуты масштабные поиски. Тем не менее результата это не принесло.
Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой рассказал о том, что его не поставили в известность о возобновлении поисков. Кроме того, молодого человека не допускают на место исчезновения близких.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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