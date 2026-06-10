Штрафы будут? Кого коснутся новые правила авторизации через Gmail в России

Глава комитета Госдумы Боярский: пользователей Gmail штрафовать не будут

Сообщения о том, что россиян начнут штрафовать за вход на сайты через Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID, не соответствуют действительности. Новые штрафы касаются не обычных пользователей, а владельцев российских сайтов и приложений, которые нарушают правила авторизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАКСЕ.

По его словам, распространяемая в сети информация о штрафах для граждан за использование иностранных почтовых адресов носит признаки массового вброса.

Пользователей Gmail штрафовать не будут

Боярский подчеркнул, что принятые изменения в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают ответственность именно для владельцев сайтов.

«Абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся», — отметил парламентарий.

То есть обычный пользователь не получит штраф за то, что у него есть Gmail, Hotmail или другой иностранный почтовый адрес.

За что вводят штрафы из-за Gmail

Речь идет о правилах авторизации на российских интернет-ресурсах. По действующему законодательству, вход и регистрация пользователей должны проходить через разрешенные способы:

российский номер телефона;

Госуслуги;

Единую биометрическую систему;

иную информационную систему, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

Если владелец сайта продолжит использовать для авторизации зарубежные сервисы, например Google ID или Apple ID, ему может грозить административная ответственность.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение правил авторизации установлены следующие штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Важно: в этом случае под «гражданами» подразумеваются не обычные пользователи, а физические лица, которые являются владельцами сайтов или приложений.

Почему возникла путаница с Gmail

Поводом для слухов стало то, что в сообщениях о новом законе упоминались Gmail, Google ID, Apple ID и другие зарубежные сервисы. Из-за этого часть пользователей решила, что штрафовать будут именно их за использование иностранной почты.

На самом деле закон касается технической стороны работы российских сайтов и приложений.

Ответственность несут те, кто предоставляет пользователям запрещенный способ входа, а не те, кто когда-то зарегистрировал почтовый ящик на Gmail.

Что будет с Gmail в России

Gmail как почтовый сервис не запрещается. Пользователи могут продолжать пользоваться иностранной электронной почтой для личной переписки.

Новые правила не означают, что россиянам запретили иметь аккаунты в Google, Apple или других зарубежных сервисах. Ограничения касаются авторизации на российских интернет-ресурсах, где владельцы сайтов должны использовать разрешенные законом способы входа.

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