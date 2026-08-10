Удушье во время ПМС: как цикл может разрушить легкие у женщин

Хирург Агафонов: женщины рискуют задохнуться во время ПМС из-за пневмоторакса

Женщины репродуктивного возраста могут столкнуться с пневмотораксом во время ПМС — состоянием, при котором легкое начинает сжиматься из-за воздуха, попавшего в грудную полость. Об этом Life.ru рассказал торакальный хирург, врач-онколог и научный сотрудник СПб НИИФ Георгий Агафонов.

По словам врача, проблема может быть связана с эндометриозом. Клетки ткани, похожей на слизистую оболочку матки, иногда распространяются за пределы малого таза и могут закрепляться на диафрагме или легких.

Во время менструации такие очаги реагируют на изменения гормонального фона и могут микрокровоточить. Если повреждение возникает на ткани легкого, через него воздух попадает в плевральную полость и начинает сдавливать легкое.

«Хотя торакальный эндометриоз считается редким заболеванием, он является одной из главных причин внезапного спадения легкого именно у женщин», — отметил Агафонов.

В группе риска находятся женщины преимущественно от 15 до 50 лет. Чаще такое состояние встречается у пациенток с диагностированным эндометриозом органов малого таза или после гинекологических операций.

При этом отличить опасное состояние от обычного ПМС можно по характеру симптомов. Резкое стеснение в груди, тяжесть при глубоком вдохе или острая боль в боку, которая может отдавать в плечо или шею, особенно за 24–72 часа до менструации или в первые дни цикла, требуют обращения за медицинской помощью. Иногда к ним присоединяется кашель.

Для лечения врачи проводят малоинвазивную операцию, во время которой находят поврежденный участок, удаляют очаги эндометриоза и восстанавливают герметичность легкого. После этого гинеколог может назначить гормональную терапию, чтобы снизить риск повторения проблемы.

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