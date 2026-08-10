Крест и песок: семейная драма вокруг могилы Ивана Краско

Ровно 12 месяцев минуло с того дня, как не стало народного артиста России Ивана Ивановича Краско. Легендарный мастер сцены и экрана, отдавший отечественному искусству более полувека, скончался на 95-м году жизни после затяжной тяжелой болезни.

Однако, несмотря на годовщину, место его упокоения на Комаровском мемориальном кладбище под Петербургом так и не обрело достойного монумента. 5-tv.ru решил отправиться на могилу отечественной звезды и выяснить, как выглядит место захоронения сейчас.

Почему нет памятника на могиле Ивана Краско

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Прощание с Иваном Краско состоялось 13 августа 2025 года в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской — храме искусства, которому мэтр посвятил больше пяти десятилетий. Проводить коллегу в последний путь пришли Анастасия Мельникова, Георгий Штиль, Николай Буров и около 300 зрителей и поклонников.

Погребен артист на Комаровском кладбище в поселке Комарово Ленинградской области — неподалеку от могилы своего сына, актера Андрея Краско, скоропостижно скончавшегося в 2006 году прямо на съемках «Ликвидации».

Корреспондент 5-tv.ru побывал на могиле Краско и обнаружил, что за прошедший год близкие так и не установили на могиле полноценный памятник. При этом внешне место не выглядит запущенным: здесь лежат цветы и венки. Однако капитального надгробного сооружения пока нет.

Осталась первоначальная горка из песка, усыпанная сухими ветками. Также сохранилась черно-белая фотография советской легенды и деревянный крест. Удалось также заметить несколько живых гвоздик пастельных цветов.

Для сравнения, на могиле Андрея Краско уже через год после его трагической гибели красовался черный мраморный монумент с портретом и барельефом подводной лодки.

«Было всего лишь шесть человек»

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

В памятную дату — 9 августа 2026 года — на кладбище пришла Дарья Пашкова, та самая женщина, которая выхаживала актера в его последние месяцы и стала для него самым близким человеком в финале жизни.

Приехав на кладбище в день годовщины, сиделка с горечью констатировала: помянуть звездного родственника никто из близких не пришел.

«В июле сейчас приехала обратно в Петербург. И вчера вот мы ездили, было всего лишь шесть человек, детей не было, родственников не было, никого. Насчет памятника кто будет ставить, как, я не могу ничего сказать, не знаю пока что», — поделилась Пашкова в разговоре с 5-tv.ru.

При этом Дарья подчеркивает: она вовсе не намерена обвинять родственников или призывать их к ответу. Более того, сиделка задумалась решить данный вопрос самостоятельно.

«Возможно, я какой-нибудь фонд организую, какой-то клич смогу скинуть в интернет или куда-либо. Потому что тоже знакомых много, собрать деньги на памятник», — заявила она.

По словам Дарьи, один из представителей комитета культуры Петербурга уверял, что они обязательно поставят мемориал актеру.

«После похорон в том году, поскольку у меня была такая небольшая истерика, ко мне подходил какой-то мужчина, но я не помню, к сожалению. Он говорил, что он из Комитета по культуре Санкт-Петербурга или что-то такое. И говорил, что они будут ставить памятник», — рассказала Пашкова.

Семейное древо Ивана Краско

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Иван Иванович был женат четырежды, и после него осталось пятеро детей от разных союзов. Первый брак — с Екатериной Ивановой, в который он вступил еще студентом в 1950-х. Тогда у пары родилась дочь Галина. Союз распался уже через четыре года.

С педагогом Кирой Петровой он стал самым долгим — более 40 лет. В этой семье появились сын Андрей и дочь Юлия. Супруга артиста ушла из жизни в 1997 году.

С художницей по костюмам из театра Комиссаржевской Натальей Вяль Иван Иванович даже повенчался. Супруга родила актеру двоих сыновей — Ивана и Федора. Однако союз длиною в десять лет закончился разводом.

В браке с Натальей Краско (Шевель) у пары была разница в возрасте в 60 лет. Вместе они прожили всего лишь три года, совместных детей у них так и не было.

Также известны внуки, все они дети Андрея: Кирилл, Ян и Алиса.

Семейные скандалы Ивана Краско

www.globallookpress.com/Semen Likhodeev

Жизнь Ивана Краско была омрачена многочисленными семейными драмами — измены, разводы, имущественные споры и давние обиды привели к тому, что с большинством родственников у него сложились прохладные, а то и вовсе разорванные отношения.

Наиболее затяжной конфликт тянулся с Галиной. Когда та вышла замуж и обзавелась детьми, она даже не сочла нужным сообщить им, что их дед — известный артист.

«Она отреклась от меня. Сменила отчество. Когда у нее родились две доченьки, я навещал их. Девочки маленькие были и не задумывались, что это за дядька приходит. Однажды читал книжки, им так понравилось. И вдруг одна говорит: „Я вас по телевизору видала, как ваша фамилия?“ Пришлось признаться, что я Краско, а их бабушка — моя первая жена», — делился актер в беседе с KP.RU.

Краско пытался наладить контакт, но неудачно. Однажды он решил навестить семью дочери без предупреждения — это вызвало скандал с ее мужем, и Галина встала на сторону супруга. Позже актер пригласил ее на свой день рождения в надежде на примирение, но дочь так и не ответила.

Как рассказала в интервью третья жена артиста Наталья Вяль, так и не дождался он примирения с первенцем. Галина не появилась и на похоронах, что, по мнению Натальи, было вполне предсказуемо — обида оказалась сильнее родственных уз. Краско до последнего надеялся, что дочь приедет и они смогут помириться, но этого не случилось.

После смерти Краско разразился новый конфликт — уже между семьей и его сиделкой Дарьей Пашковой. Родственники утверждают, что якобы она единолично распоряжалась финансами артиста — его театральной зарплатой и пенсией, которые в сумме составляли около 120–140 тысяч рублей, но отчетов о тратах не предоставляла.

«Дарья изначально была вообще просто как фанатка, да и родители ее тоже фанаты Ивана Ивановича», — цитируют слова Федора KP.RU.

По словам наследников, женщина стала активно проникать в круг общения Краско после его расставания с четвертой женой.

Сама сиделка заявила, что не претендует на наследство. Впоследствии выяснилось, что актер не завещал ей ни денег, ни недвижимости — только шарф, очки и фотографии на память.

Болезни и последние дни Ивана Краско

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В последние годы жизни здоровье народного артиста неуклонно ухудшалось. Он почти полностью потерял зрение и слух, перенес инфаркт, два микроинсульта, а также ему диагностировали онкологию желудочно-кишечного тракта.

В прошлом году случился сердечный приступ, потребовавший установки кардиостимулятора. Всего актер пережил четыре инсульта, последний из которых стал осложнением после коронавирусной инфекции.

«У меня случился такой взрыв в мозгах, как будто короткое замыкание. И эта темнота, я ничего не понимаю», — делился Краско воспоминаниями о последствиях инсульта.

Сердце актера остановилось 9 августа 2025 года в одной из петербургских больниц.