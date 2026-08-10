Разрушено 19 домов: землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Это только начало: власти небезосновательно опасаются повторных подземных толчков.

Фото, видео: Reuters/Luisa Gonzalez; (c) 2026 Thomson Reuters, unless otherwise identified; 5-tv.ru

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Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии

Сильное землетрясение зафиксировали в Колумбии. После уточнения данных специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) оценили его магнитуду в 7,4.

Первоначальные расчеты показывали меньшую силу сейсмического события — магнитуду 6,8. Позднее специалисты пересмотрели полученные показатели и существенно повысили оценку.

Девятнадцать зданий обрушились в городе Кали. Последствия стихии уже зафиксированы в департаменте Чоко. По словам его губернатора Нубии Каролины Кордобы-Кури, повреждения получили здания, кроме того, известно о пострадавших. Власти также опасаются повторных подземных толчков.

«В департаменте Чоко только что произошло сильное землетрясение. Мы обеспокоены афтершоками. Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице (департамента. — Прим. ред.) Кибдо есть пострадавшие и зафиксированы серьезные повреждения зданий», — написала губернатор в соцсети X.

Незадолго до этого еще одно сейсмическое событие произошло на Аляске. 8 августа там зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр располагался примерно в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Скуэнтна, а очаг залегал на глубине около десяти километров.

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