Разрушено 19 домов: землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии

Сильное землетрясение зафиксировали в Колумбии. После уточнения данных специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) оценили его магнитуду в 7,4.

Первоначальные расчеты показывали меньшую силу сейсмического события — магнитуду 6,8. Позднее специалисты пересмотрели полученные показатели и существенно повысили оценку.

Девятнадцать зданий обрушились в городе Кали. Последствия стихии уже зафиксированы в департаменте Чоко. По словам его губернатора Нубии Каролины Кордобы-Кури, повреждения получили здания, кроме того, известно о пострадавших. Власти также опасаются повторных подземных толчков.

«В департаменте Чоко только что произошло сильное землетрясение. Мы обеспокоены афтершоками. Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице (департамента. — Прим. ред.) Кибдо есть пострадавшие и зафиксированы серьезные повреждения зданий», — написала губернатор в соцсети X.

Незадолго до этого еще одно сейсмическое событие произошло на Аляске. 8 августа там зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр располагался примерно в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Скуэнтна, а очаг залегал на глубине около десяти километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.