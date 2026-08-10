Секрет гармонии в паре: ученые раскрыли простой способ укрепить отношения

Daily Mail: поглаживания по руке помогают укрепить отношения

Нежные поглаживания рук партнера на строго определенной скорости могут значительно повысить уровень счастья и укрепить эмоциональную связь в паре. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из Университета Кароли Гаспара в Венгрии провели эксперимент, в котором приняли участие 110 мужчин и женщин. Ученые выяснили, что медленное проведение мягкой кистью по внутренней стороне предплечья — от запястья к локтю — улучшает состояние человека на 40–50%. Оптимальная скорость таких движений составляет пять сантиметров в секунду, что сопоставимо с темпом падения лепестков сакуры весной.

В ходе научной работы добровольцев сначала вводили в негативное эмоциональное состояние, показывая им соответствующие изображения. Затем участников разделили на группы: одних гладили их партнеры, других — посторонние исследователи, а третья группа просто смотрела на свою руку.

Выяснилось, что прикосновения любимого человека действуют в два раза эффективнее, чем аналогичные действия незнакомцев, даже если в отношениях на данный момент есть определенные трудности. Специалисты связывают такой эффект с работой С-тактильных волокон — нервных окончаний в коже, которые реагируют на нежные контакты и запускают механизмы социальной привязанности.

Авторы исследования подчеркивают, что данная методика может быть крайне полезна в рамках семейной терапии.

«Для тех, кто хорошо реагирует на поглаживания, этот метод может быть применим даже в сложных эмоциональных обстоятельствах, например, во время парных консультаций», — подчеркнули специалисты.

Таким образом, простая физическая нежность становится доступным инструментом для борьбы с плохим настроением и гармонизации личной жизни.

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