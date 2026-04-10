Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интернет периодически порождает слухи о грядущих апокалиптических событиях. Один из самых живучих мифов последнего времени — сообщение о том, что 12 августа 2026 года Земля на несколько секунд потеряет гравитацию.

Якобы из секретных источников просочилась информация, и ученые скрывают правду, чтобы не сеять панику. Что на самом деле стоит за этой страшилкой и есть ли реальные космические угрозы, объяснил эксклюзивно 5-tv.ru ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт.

Потеряет ли Земля гравитацию 12 августа 2026 года

www.legion-media.com/Atlas Photo Archive/NASA/Reid Wi

Слух о том, что в августе планета останется без гравитации на семь секунд, появился в социальных сетях. Его сразу же подхватывали и начали активно распространять, строя догадки: что же произойдет за это считанное время?

Сможет ли целый небоскреб обрушиться? Реки, океаны и моря выйдут из берегов, затопив все вокруг? Ученый успокаивает и заявляет, что данная новость является фейком.

«Ну, как вы думаете, возможно? Вы знаете что, это фейк, как сейчас говорят. Вот если есть что-то материальное, то оно притягивает, и все, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это просто фейк, лютый фейк», — заявляет эксперт.

Гравитация — это фундаментальное свойство материи. Любой объект, обладающий массой, создает гравитационное поле. Исчезновение гравитации означало бы исчезновение самой материи, что невозможно по определению. Поэтому все подобные сообщения можно смело игнорировать.

Но расслабляться не стоит, поскольку есть другая угроза, и вполне реальная, — переполюсовка.

Реальная угроза инверсии магнитного поля

www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Herwig Czizek, via

Однако есть и другой, гораздо более серьезный процесс, который действительно происходит на планете и о котором стоит знать. Речь идет об инверсии магнитного поля Земли — смене магнитных полюсов местами.

«Магнитное поле: Северный полюс у него есть и Южный полюс. И вот сейчас направление этого магнита меняется. Идет от Канады к Берингову проливу очень быстро, снижается его уровень. Есть прогнозы, не безосновательные, что произойдет переполюсовка. То есть они поменяются местами. Будет период, когда магнитного поля не будет», — объясняет специалист.

Магнитное поле — это невидимый щит, защищающий все живое от солнечной радиации. Оно отклоняет поток заряженных частиц, летящих от Солнца, не позволяя им достигать поверхности Земли. Если этот щит исчезнет, последствия могут быть катастрофическими.

«Магнитное поле защищает нас от солнечной радиации в первую очередь. Оно позволяет снизить уровень радиации на поверхности примерно в пять раз по сравнению с околоземным космосом. И если это исчезнет, радиация увеличится», — предупреждает ученый.

Они все помнят: какую информацию о космосе можно получить из горных пород

www.legion-media.com/Zoonar GmbH

Переполюсовка уже случалась в истории Земли. Ученые могут определить это по магнитным свойствам древних горных пород, которые «запоминают» направление магнитного поля в момент своего образования.

«Бывало ли это раньше? Бывало. Есть породы, которые помнят, что было. Изучая эти породы, можно увидеть, как все это менялось миллионы лет назад. Последний раз такое изменение было сколько-то миллионов лет назад. И вот сейчас, похоже, что может измениться снова», — рассказывает эксперт.

Прогнозы называют срок около тысячи лет. С одной стороны, это очень много. С другой — для геологических процессов это мгновение. Но, как отмечает ученый, тысячелетие — достаточный срок, чтобы человечество успело подготовиться.

«Тысячу лет — много это или мало? Мне кажется, достаточно. При нынешнем уровне нашей цивилизации, наших технологий, я думаю, с этим справимся», — говорит он.

На каких планетах нет магнитного поля

www.globallookpress.com / © NASA-JPL-Caltech via CNP

Чтобы понять, чем грозит исчезновение магнитного поля, достаточно посмотреть на соседнюю планету. Марс, который когда-то, по мнению многих ученых, был цветущим миром с океанами и атмосферой, сегодня представляет собой безжизненную пустыню.

«На Марсе магнитного поля нет. Есть предположение, что там была жизнь и вообще цветущий сад. А потом магнитное поле исчезло, и в результате Марс — безжизненная пустыня. Никто и ничто там не проявляет признаков жизни», — напоминает ученый.

Конечно, Земля не Марс, и процессы на ней протекают иначе. Но сам факт того, что потеря магнитной защиты может привести к радикальным изменениям климата и биосферы, заставляет задуматься. Ученые, однако, не склонны драматизировать.

«Этим масс-медиа могут пугать людей. Но если уж пугать, то и давать надежду: тысячу лет для той скорости прогресса технологий достаточно, чтобы с этим справиться», — резюмирует специалист.

Потеря магнитного поля — лучшая из зол?

www.legion-media.com/Buradaki

На сегодняшний день, по мнению Эйсмонта, гораздо более актуальной проблемой является астероидная опасность. Именно на ней сосредоточены основные усилия мирового научного сообщества.

В отличие от инверсии магнитного поля, которая произойдет не раньше чем через тысячу лет, падение крупного астероида может случиться в любой момент.

«Здесь тоже понятно, что делать. Помня об этом, мы и готовимся к таким событиям, чтобы справиться с ними», — говорит профессионал.

И если с астероидами человечество уже учится бороться (успешный эксперимент DART — тому доказательство), то с переполюсовкой пока остается только наблюдать и моделировать.

«С инверсией магнитного поля тоже удастся справиться», — уверен знаток.

Интернет-фейки о гравитации возникают из незнания элементарных законов физики и подогреваются любовью к сенсациям, подытоживает Натан Андреевич. Реальные же космические процессы, такие как движение магнитных полюсов, происходят медленно, изучаются серьезными учеными и не представляют немедленной угрозы.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

В 2026 году она проходит с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В этот период во всех регионах страны пройдут научные, образовательные, творческие и культурные события, посвященные космическим исследованиям.