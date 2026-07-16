«Представлю вам кое-кого»: Бритни Спирс скоро может стать бабушкой

Бритни Спирс намекнула, что скоро может стать бабушкой

Певица Бритни Спирс намекнула в соцсети, что скоро может стать бабушкой. Соответствующий комментарий она оставила под фотографиями своего старшего отпрыска и его возлюбленной.

«Если повезет, я представляю вам кое-кого невероятно прекрасного. Надеюсь, уже в этом году», — написала артистка.

Известно, что звезда воссоединилась и тайно общается со своим младшим ребенком Джейденом, после того как тому исполнилось 18 лет — тот даже переехал к матери в Калифорнию. Тем временем ее старший сын Шон Престон остается в Алохе на Гавайях, куда его с братом перевез отец, Кевин Федерлайн.

Бритни Спирс не раз интриговала подписчиков загадочными заявлениями. Например, во время задержания за рулем в пьяном виде она утверждала, что является «ангелом» и может употребить четыре бутылки вина, продолжая при этом оставаться внимательной и человеколюбивой. Но калифорнийские полицейские не оценили всей глубины ее откровения.

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