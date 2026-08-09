Лионель Месси прилетел в Аргентину на прощание с отцом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вместе с семьей прибыл в родной город Росарио для участия в церемонии прощания с отцом Хорхе Месси. Об этом 9 августа сообщает SportsCenter в социальной сети X.

Футболист прилетел в Аргентину на частном самолете. После прибытия в Росарио спортсмен был запечатлен на опубликованной фотографии.

Церемония прощания с Хорхе Месси пройдет в закрытом формате. Как отмечается, на ней будут присутствовать только близкие родственники.

Хорхе Месси умер в возрасте 68 лет в одной из больниц Росарио. На протяжении многих лет он был агентом своего сына и сыграл важную роль в его футбольной карьере.

Отец Лионеля Месси также был связан со спортом: он тренировал детскую футбольную команду, где воспитал несколько поколений юных игроков. Именно он в 2000 году привез 13-летнего Лионеля в академию «Барселоны» «Ла Масия», после чего в 2001 году будущая звезда подписала свой первый контракт с клубом.

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