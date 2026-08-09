«Очень сложная работа»: Бородина о съемках в фильме

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 368 0

Телезвезда тщательно готовилась к своей роли и очень переживала за результат.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ксения Бородина: занималась с тьютором перед съемками в кино, было сложно

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что съемки в фильме «За любовь» стали для нее непростым, но интересным опытом. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

«Перед тем, как сыграть роль, я занималась специальным тьютором, то есть с девушкой, которая со мной проходила многие реплики. Мне сложно. Честно, мне понравилось», — поделилась Бородина.

По словам телеведущей, перед началом работы над ролью она тщательно готовилась и репетировала сцены. При этом Бородина отметила, что не помнит серьезных замечаний со стороны съемочной команды по поводу своей игры.

Телезвезда рассказала, что за 20 лет работы ведущей привыкла к другому формату — прийти на площадку, отработать и уехать. Однако в кино процесс устроен иначе: актерам приходится многократно возвращаться к сценам, менять детали и глубже погружаться в образ.

Бородина призналась, что съемки были физически сложными: иногда смены заканчивались ночью, что требовало больших сил. При этом она отметила, что с теплом вспоминает этот период и получила удовольствие от нового опыта.

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