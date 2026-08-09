Армия России уничтожила пункты управления дронами в ДНР и Херсонской области

Пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Херсонской области были уничтожены ударами авиационных бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации регулярно наносятся удары по пунктам управления БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что также был поражен пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Антоновка Херсонской области.

В ведомстве отметили, что российские военные продолжают наносить удары по складам и логистическим центрам, которые используются для хранения и доставки военного имущества, включая беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним.

По данным министерства, уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области и взяли под контроль деревню Рыжевка в Сумской области.

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зарницу. Также российские подразделения нанесли поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над Рыжевкой в Сумской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.