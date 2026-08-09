Три человека погибли при атаке БПЛА на Белгород, пострадали 25 жителей

Три человека погибли, еще 25 жителей, включая двух детей, получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Белгород. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, один ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Еще одному девятилетнему ребенку и троим взрослым медицинскую помощь оказали на месте.

В результате падения обломков и взрывов загорелись два автомобиля на парковке у многоквартирного дома. Также произошло возгорание частного дома, тушение которого продолжают сотрудники МЧС.

Предварительно, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, а также социальный и коммерческий объекты. Восемь пострадавших бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения.

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