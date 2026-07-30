«Совершенно точно»: Трамп допустил новую операцию США против Ирана

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 66 0

Поводом для этого может стать невыполнение требований со стороны Тегерана.

Будет ли новая военная операция США против Ирана

Фото: Zuma\TASS

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Трамп заявил о готовности США вновь провести операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны снова провести военную операцию против Ирана, если Вашингтон не получит желаемых результатов. Об этом он сообщил в комментарии французскому изданию TF1/LC1.

«Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся к операции. — Прим. ред.)», — заявил Трамп. 

Также американский лидер ответил на вопрос о позиции США по отношению к европейским союзникам. По его словам, они должны быть благодарны за наличие такого партнера, как Вашингтон, поскольку без него они могли бы столкнуться с серьезными трудностями. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) Брэд Купер подготовил вариант военной кампании против Ирана продолжительностью до двух недель.

План предусматривает нанесение масштабных ударов для снижения ракетных возможностей Тегерана. Дональд Трамп рассматривал такой сценарий в качестве ответа на действия Ирана.

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