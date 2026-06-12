Градус повышается: чем опасно купание в сильную жару

Эфирная новость 25 0

Нагретая вода превращаются в рассадник бактерий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Купание в нагретой воде грозит проблемами с печенью

Центральная Россия раскалилась от экстремальной жары. Чтобы избежать солнечного удара, люди потянулись к водоемам.

Но во время купания можно получить целый букет других заболеваний — предупреждают специалисты. Из-за аномальных температур в воде активно развиваются бактерии, гибнут моллюски, а водоросли выделяют токсины. В итоге страдает печень, нервная система, а еще отдыхающие жалуются на аллергию.

«Токсины эти могут поступать непосредственно через кожу при купании, при случайном заглатывании воды, а также при вдыхании водяного аэрозоля, который над поверхностью всегда существует. То есть это системное воздействие на человеческий организм, причём более серьезные последствия могут быть у детей», — пояснил физик, эколог Олег Бодров.

Ну и часто отдыхающие не обращают внимания на таблички «Купаться запрещено» и настойчиво идут в воду, которая не соответствует нормам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
5:32
Скандальный спорт: чемпионат мира по футболу в 2026 году запомнится не только победами
5:14
Хозяева задали тон: Мексика уверенно победила ЮАР в первом матче ЧМ-2026
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
4:48
Никакого оптимизма: чем закончилась переговоры с послами трех европейских стран в МИД РФ
4:39
Градус повышается: чем опасно купание в сильную жару

Сейчас читают

Российский боец 168 дней в одиночку удерживал позиции на сумском направлении
«Страшно»: дочь осужденнего стилиста Лерчек обратилась к матери
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео