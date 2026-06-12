Градус повышается: чем опасно купание в сильную жару

Купание в нагретой воде грозит проблемами с печенью

Центральная Россия раскалилась от экстремальной жары. Чтобы избежать солнечного удара, люди потянулись к водоемам.

Но во время купания можно получить целый букет других заболеваний — предупреждают специалисты. Из-за аномальных температур в воде активно развиваются бактерии, гибнут моллюски, а водоросли выделяют токсины. В итоге страдает печень, нервная система, а еще отдыхающие жалуются на аллергию.

«Токсины эти могут поступать непосредственно через кожу при купании, при случайном заглатывании воды, а также при вдыхании водяного аэрозоля, который над поверхностью всегда существует. То есть это системное воздействие на человеческий организм, причём более серьезные последствия могут быть у детей», — пояснил физик, эколог Олег Бодров.

Ну и часто отдыхающие не обращают внимания на таблички «Купаться запрещено» и настойчиво идут в воду, которая не соответствует нормам.

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