Экс-партнер Чекалиных дал показания из колонии по делу Лерчек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 92 0

Роман Вишняк был осужден на 2,5 года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам.

Бывший партнер Лерчек выступил в суде по делу блогера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Гагаринский суд Москвы допросил бывшего партнера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Романа Вишняка в рамках рассмотрения уголовного дела блогера. Вишняк выступил перед судом посредством видеосвязи. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В январе Романа Вишняка приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам.

Судебный процесс по делу Лерчек проходил в закрытом режиме по ходатайству ее адвокатов. На заседании суд также должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения блогеру — с запрета определенных действий на домашний арест.

Прокуратура выступила с таким ходатайством, указав на нарушение Чекалиной установленных ограничений. В материалах дела говорится, что на ее анкетные данные были приобретены билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Ранее судебный процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за онкологического заболевания блогера. Согласно ответу ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Чекалина прошла курс химиотерапии. При этом медицинских ограничений, которые препятствовали бы ее участию в заседаниях, выявлено не было.

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