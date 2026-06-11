«Кожа разрезана»: горбатый кит застрял в сетях у берегов Мурманской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 23 0

Морское млекопитающее обнаружили сильно истощенным.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Горбатый кит застрял в сетях у берегов Мурманской области

Горбатого кита, замеченного у побережья острова Кильдин в Мурманской области, обнаружили в тяжелом состоянии — животное истощено и имеет серьезные повреждения. Причиной стало запутывание в рыболовных сетях. Об этом в разговоре с 5-tv.ru сообщила руководитель проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.

По ее словам, впервые кита заметили во время туристического выхода в районе Кильдина. Уже тогда было видно, что он травмирован, однако погодные условия не позволили провести полноценную съемку и подтвердить наличие запутавших его веревок.

Позднее специалисты вернулись в акваторию при более благоприятной погоде, чтобы сделать фото— и видеоматериалы. На теле животного зафиксированы раны, похожие на следы от веревок, которые повреждают кожу.

«У него на теле явно видны раны от веревки, то есть веревка его ранит кожу, кожа разрезана, травмирована. <…> Ну, также при подводной съемке выяснилось, что травмирован плавник у него один, и он прижат к телу», — рассказала Татьяна.

По словам Ефремовой, трудно определить, связано ли это с натяжением веревок или с отдельной травмой, однако в движении плавник он практически не использует.

Эксперты отмечают, что животное выглядит недостаточно упитанным для текущего периода. После мониторинга были собраны фото- и видеоматериалы, а профильные специалисты уже готовят документы для начала спасательной операции.

Отдельно участники спасения призвали суда не заходить в район работ в ближайшие дни, чтобы не мешать операции и не создавать дополнительных рисков для кита и команды спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что белуха застряла на мелководье в Охотском море. Заметив пленницу, неравнодушные жители взяли ведра и стали поливать ее водой — чтобы не допустить перегрева и защитить покров от пересыхания и солнечных ожогов до нового прилива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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