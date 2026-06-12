Расчет САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям.

Получив боевую задачу, расчет САУ «Акация» выдвинулся на огневую позицию и нанес удары осколочно-фугасными снарядами по

выявленному квадрату. Корректировка огня осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В результате огневого поражения опорный пункт разрушен, живая сила ВСУ уничтожена. Выполнение огневой задачи позволило

активность боевиков на данном участке фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.