«Это сделало меня сильнее»: Тутберидзе о жизни матери-одиночки

Тутберидзе: я вырастила прекрасную дочь, хотя и была матерью-одиночкой

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не хотела быть матерью-одиночкой, но судьба сложилась иначе. Об этом она рассказала в выпуске передачи фэшн-блогера и журналиста Алеко Надиряна.

«Что касается семьи, я ее не создала. Конечно, я так не хотела. Кто хочет быть брошенной?» — сказала фигуристка.

По словам Тутберидзе, пережитый опыт сделал ее сильнее. Несмотря на статус матери‑одиночки, она вырастила прекрасную дочь и состоялась, как профессионал. Также она призналась, что привыкла быть одна и не намерена вступать в новые отношения.

Диана Дэвис появилась на свет во время отношений Этери с гражданином США. Девочка также выбрала путь фигуристки, а в 2022 году уже взрослая Дэвис тайно вышла замуж в Штатах за своего коллегу, Глеба Смолкина. До этого девушка впервые опубликовала в соцсетях фото родного отца-американца. Сама Тутберидзе воздерживалась комментировать в прессе отношения Дианы с папой.

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