Отказались от скромности: Медведева закатит пышную свадьбу в центре Москвы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 120 0

Изначально фигуристка хотела устроить камерный вечер, но медийный статус изменил планы.

Когда будет свадьба у Медведевой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Более 100 гостей пригласили на свою свадьбу спортсмены Медведева и Гайнутдинов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева готовится сыграть масштабную свадьбу вместе со своим возлюбленным, танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом спортсменка рассказала в беседе с РИА Новости.

Изначально планировалось организовать скромное семейное торжество, однако из-за медийного статуса обоих партнеров список приглашенных быстро превысил 100 человек.

«Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день», — объяснила фигуристка.

Торжество пройдет уже этим летом в центре Москвы. Выездную свадьбу влюбленные даже не рассматривали, чтобы занятым гостям было проще добраться до места. По словам фигуристки, они уже полностью готовы к празднику, а свадебный наряд давно ждет своего часа, однако точную дату и место проведения она предпочла сохранить в секрете.

Медведева и Гайнутдинов познакомились в 2024 году во время участия в телевизионном проекте «Звездные танцы». Их роман начал активно развиваться после съемок, а уже летом 2025-го Ильдар сделал Евгении предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова тоже готовится к свадьбе. В июле спортсменка объявила о помолвке, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце в социальных сетях.

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