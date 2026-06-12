В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и «парад» из шести планет. Об этом ТАСС заявил глава обсерватории Университета Решетнева, астроном Сергей Веселков.

«С 12 на 13 августа — это ночь, которую нельзя пропустить всем, кто интересуется астрономией. Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года», — отметил ученый.

Ярче всего это явление будет в период новолуния, когда небо окажется полностью темным. Поток будет двигаться со скоростью до 100 метеоров в час, по мере приближения рассвета их станет видно намного лучше — наблюдатели в западной части России будут в более выгодном положении, отметил Решетнев.

Также в этот период можно будет увидеть «парад» из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

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