Жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Эту ночь нельзя пропустить всем, кто интересуется космосом.

Когда будет парад планет и метеорный поток в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

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В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и «парад» из шести планет. Об этом ТАСС заявил глава обсерватории Университета Решетнева, астроном Сергей Веселков.

«С 12 на 13 августа — это ночь, которую нельзя пропустить всем, кто интересуется астрономией. Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года», — отметил ученый.

Ярче всего это явление будет в период новолуния, когда небо окажется полностью темным. Поток будет двигаться со скоростью до 100 метеоров в час, по мере приближения рассвета их станет видно намного лучше — наблюдатели в западной части России будут в более выгодном положении, отметил Решетнев.

Также в этот период можно будет увидеть «парад» из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на лето 2026 года. На знаки зодиака повлияют два парада планет — в июне и августе.

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