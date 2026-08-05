Силы ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников за день

ВСУ пытались атаковать более десяти российских регионов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.
По данным министерства, дроны были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
«В течение дня, в период с 8:00 мск до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Зарница в Запорожской области и деревней Рыжевка в Сумской области. В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Также в ведомстве сообщили о поражении подразделений ВСУ в районах ряда населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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