Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрал миллион просмотров

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Высказывание главы РФПИ вызвало широкий отклик пользователей зарубежной соцсети.

Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Бобылев

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Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики Евросоюза и Великобритании набрала более одного миллиона просмотров в социальной сети X. Об этом свидетельствуют данные счетчика на странице автора.

В своем англоязычном сообщении Дмитриев отметил, что ситуация в испанской Сеуте является показательным примером последствий миграционной политики европейских стран.

«Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута — лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС», — написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Публикацию он сопроводил заголовком «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней» и коллажем, на котором сопоставлены картина Томаса Коула «Разрушение» из цикла «Путь империи» и фотографии побережья Сеуты, куда регулярно пытаются попасть нелегальные мигранты.

Пост был опубликован 30 июля и за короткое время вызвал широкий отклик пользователей платформы. По данным счетчика на странице Дмитриева, публикация собрала десятки тысяч отметок «нравится» и несколько тысяч репостов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Марокко могли быть причастны к массовому притоку нелегальных мигрантов в Сеуту. Источники в западной разведке предположили, что в африканской стране могли содействовать прибытию около 60 тысяч нелегалов на фоне дипломатических разногласий с Мадридом. Одной из возможных причин недовольства властей Марокко называли стремление премьер-министра Испании Педро Санчеса заключить газовую сделку с Алжиром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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