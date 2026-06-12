«Светлый человек»: Александр Беглов простился с Людмилой Чурсиной

Губернатор Санкт-Петербург Беглов простился с Людмилой Чурсиной

Талант народной артистки СССР Людмилы Чурсиной покорил не одно поколение россиян. В фильмах с ее участием есть то, что дорого сердцу каждого гражданина нашей страны — достоинство, сила духа, красота и гордость. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания с легендарной актрисой.

«Сегодня город-герой Ленинград прощается с великой актрисой Людмилой Алексеевной Чурсиной. Ее знает весь мир. Она является символом театра и кино», — сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что совсем молоденькой актрисой Чурсина приехала в Санкт-Петербург и начала работать на «Ленфильме».

«Те фильмы, в которых она снималась, сделали ее знаменитой на весь мир», — сказал Беглов, добавив, что в 40 лет Людмила Алексеевна уже стала народной артисткой Советского Союза.

Глава города также добавил, что, несмотря на все сложности в жизни, Людмила Чурсина была светлым человеком.

Сердце знаменитой актрисы остановилось 10 июня в возрасте 85 лет. Причина смерти — онкологическое заболевание. Страшный диагноз у актрисы театра и кино обнаружили осенью 2025 года. В пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с Чурсиной. Увидеть в последний раз звезду советского кино пришли десятки людей: родственники, друзья и поклонники ее творчества.

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