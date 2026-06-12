В Санкт-Петербурге началось прощание с Людмилой Чурсиной

В Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе, началось прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной.

Проститься со звездой советского кино пришли десятки людей. Среди них — семья Чурсиной, ее друзья, а также коллеги и поклонники. Многие из присутствующих на панихиде не могут сдержать слез. После церемонии артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.

Сердце Людмилы Чурсиной остановилось 10 июня в возрасте 85 лет. Причина смерти — онкологическое заболевание. Страшный диагноз у актрисы театра и кино обнаружили осенью 2025 года.

Долгое время Чурсина никому не рассказывала о страшном недуге, в том числе и любимому племяннику. После лечения Чурсину выписали домой, где за ней присматривала сиделка. Артистка постоянно держала связь с врачами. Но несмотря на все усилия медиков Чурсина угасала прямо на глазах.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В детстве будущая знаменитость мечтала стать балериной, но в 1959 году поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Дебютировала в кино еще студенткой в 1961 -м. Она исполнила роль Зои в ленте «Когда деревья были большими». Всего на ее счету более 100 ролей в кино. Также Чурсина много лет отдала театральной сцене.

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