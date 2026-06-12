Без Украины не обошлось: США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Часть таких учреждений проводит исследования опасных патогенов.

В каких странах работают биолаборатории: что в них создают

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США нашли доказательства финансирования 120 биолабораторий в 30 странах

Офис директора национальной разведки США опубликовал материалы о многолетнем финансировании более 120 биологических лабораторий в свыше чем 30 странах, в том числе на Украине. Этот документ опубликовали на сайте офиса.

В ведомстве заявили, что все данные раскрыла глава нацразведки Тулси Габбард после изучения архивов и материалов разведывательного сообщества.

По данным офиса главы нацразведки, часть таких лабораторий проводит или раньше проводила исследования опасных патогенов. В отдельных случаях, как утверждалось в документе, речь могла идти об экспериментах, связанных с приобретением патогенами новых функций.

Также в сообщении отметили, что американские власти якобы скрывали информацию о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий. По версии офиса главы нацразведки, людей, которые ставили под сомнение официальную позицию, называли иностранными агентами и предателями.

Отдельно в заявлении раскрыли, что структуры команды по национальной безопасности администрации бывшего президента США Джо Байдена вводили американцев в заблуждение по теме биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть эти сведения.

В ведомстве публикацию материалов связали с позицией президента США Дональда Трампа. Там заявили, что американский лидер понимает угрозы, которые могут нести подобные исследования, поэтому 25 мая прошлого года подписал указ о прекращении федерального финансирования таких работ.

При этом в офисе директора национальной разведки подчеркнули, что речь идет о пересмотре многолетней практики, связанной с зарубежными биологическими лабораториями и контролем за потенциально опасными исследованиями.

Ранее, писал 5-tv.ru. в Следственном комитете России выяснили, что на Украине разрабатывают биологическое оружие на деньги США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
«Обманом удалила слюнные железы»: Джипси Роуз рассказала об издевательствах матери
20:00
Место есть, пользы нет: какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника
19:50
«Думал, она ошибается»: племянник Чурсиной о ее предчувствии перед смертью
19:33
Экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука пытались подорвать в Новой Москве
19:30
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
19:10
«Никогда не воюйте с Россией!» — главные заявления Владимира Путина на встрече с бойцами СВО

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Семилетняя девочка выпала из окна в Москве
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео