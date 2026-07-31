Туристы в Турции жалуются на сильное задымление из-за лесных пожаров

Лесные пожары подбираются к курортным районам Турции, которые сейчас забиты туристами из России. Огонь полыхает уже рядом с Антальей, Кемером и Аланией. Отдыхающие прямо с пляжей наблюдают, как к ним подходит пламя, но говорят, что останутся в отелях и на песчаных пляжах до последнего. Насколько опасная ситуация, на месте выяснил корреспондент «Известий» Максим Бушуев.

Из-за волны жары — самой экстремальной за 75 лет — спасатели не пускают журналистов в зону повышенной опасности. И дело даже не в ураганном ветре, который разносит пламя. Над юго-западом Турции — оранжево-багровое небо. Дышать нечем — люди поливают себя водой.

Турция бросила все силы на тушение аномальных по силе лесных пожаров. Барьеры на пути огня ставят несколько тысяч спасателей. Самая сложная ситуация — на юго-западе и западе страны, в провинциях Мугла, Анталья и Измир.

В Анталье горят жилые дома. Началось паническое бегство. Местные пытаются спасти хоть что-нибудь, несут на плечах домашних животных. Пожарные третьи сутки ничего не могут поделать с пламенем в районе элитного курорта Каш. Из-за ураганного ветра и жары огонь быстро меняет направление, для пожарных это настоящая катастрофа.

Власти призывают жителей и туристов не приближаться к районам, где бушуют пожары, и следить за официальными сообщениями. Негласное предписание — спасайся кто может, иначе трассы будут закрыты.

В главной туристической жемчужине юго-запада — Анталье — огонь быстро захватывает все новые лесные участки. Горят также Кемер и Мугла, в Сейдикемере срочно эвакуировали всех пациентов местной больницы. Российские туристы сообщают о сильном задымлении возле популярных отелей в районе Аксу. Пожарных не хватает, в борьбе с огнем помогают добровольцы.

Экипажи 80 вертолетов и самолетов помогают мобильным наземным группам бороться с пламенем. В том числе, два российских самолета-амфибии Бе-200, они уже налетали десятки часов.

Но риск возникновения новых пожаров власти оценивают как экстремально высокий. Прогнозы метеорологов не слишком обнадеживают: в первой декаде августа станет чуть прохладнее: не 40 градусов, а 32. Но по-прежнему — ни капли дождя.

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