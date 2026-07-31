Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63 0

Глава Белого дома назвал это событием исторического масштаба и огромным шагом к обеспечению прочного мира.

Трамп заявил о достижении договоренности о разоружении ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Трамп: Совет мира достиг соглашения исторического масштаба о разоружении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, предполагающей полное разоружение всех формирований палестинского движения ХАМАС. Об этом он рассказал пользователям социальной сети Truth Social.

«Сегодня Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности», — написал президент США.

По мнению главы Белого дома, решение открывает Газе возможность перейти под руководство нового палестинского правительства. В дальнейшем, по мере разоружения ХАМАС, считает Трамп, израильские военные будут покидать регион, а международные силы начнут работать с палестинской полицией для укрепления безопасности.

Президент также отметил, что в ходе переговоров посредниками выступали Египет, Катар и Турция. Он поблагодарил всех, кто оказал влияние на решение вопроса о разоружении ХАМАС и других группировок.

Прежде Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана. Он подчеркнул, что присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может усугубить конфликт на Ближнем Востоке. Нетаньяху в ответ поставил условие — создание зон безопасности вдоль границ страны.

Также ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона военной безопасности «Центральный Джабалия» Махмуда Муравана Мухаммеда Саляма и нескольких членов ХАМАС в секторе Газа.

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