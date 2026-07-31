День врача ВМФ и день рождения Гарри Поттера: какие праздники отмечать 31 июля

На 31 июля приходятся День врача ВМФ РФ и день рождения Гарри Поттера

На 31 июля приходится сразу несколько важных дат. В этот день празднуется День Военно-морского врача России, а православные верующие справляют Омельянов день, посвященный мученику Емилиану Доростольскому. Также во всем мире 31 июля отмечается Международный день спасателя на воде и День рождения Гарри Поттера. Об истории значимых событий 31 июля рассказало издание URA.RU.

Профессиональный праздник отмечают медики военно-морского флота, которые лечат моряков и солдат береговых частей. Именно 31 июля 1805 года был создан медицинский департамент при российской флотской коллегии.

Еще одно важное событие, приходящееся на 31 июля, также связано с теми, кто несет службу на воде и у воды — отмечается профессиональный праздник спасателей на пляжах, в бассейнах и аквапарках. Дату утвердили в 2020 году как дань уважения тем, кто следит за безопасностью отдыхающих.

Есть и неформальные праздники, отмечаемые в этот день: они связаны с литературой. Поклонники саги писательницы Джоан К. Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере празднуют 31 июля как дату рождения главного героя.

Другой литературный праздник, который справляют в эту дату — день вспоминания любимых книг, когда книголюбы делятся друг с другом впечатлениями от своих избранных произведений.

В этот день также отмечают несколько православных праздников, например, День мученика Емилиана Доростольского. По старинному преданию, он совершил подвиг во время гонений на христиан, разрушив языческое капище и открыто признавшись в содеянном, чтобы защитить невиновного единоверца.

Также в этот день почитают память христианского святого Иакинфа Амастридского и преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

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