Многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА в Ростовской области

Два человека пострадали в результате прилета дрона ВСУ в многоквартирный дом в городе Гуково Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.

Чиновник отмечает, что один из пострадавших находится под завалами, ведутся спасательные работы.

«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека. Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — уточнил Слюсарь.

Жители поврежденного здания были эвакуированы в пункт временного размещения.

Кроме того, добавляет губернатор, в Батайске в результате падения обломков БПЛА поврежден магазин и частные дома, а в Ростове произошло возгорание лесопосадки.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.