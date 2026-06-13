Многодетная мама в 44 года: певица Карина Кокс родила третьего ребенка

Певица Карина Кокс стала мамой в третий раз, у нее снова родилась дочка

Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс (настоящее имя Каролина Порошкова. — Прим. ред.) объявила, что уходит в декретный отпуск в связи с рождением ребенка. И это снова девочка — третья по счету. Об этом 44-летняя певица рассказала в своем блоге, развеяв наконец слухи. Дело в том, что она долгое время скрывала от публики свою беременность.

«Возможно, вы и не догадывались, что я — жадина! Я долго не хотела ни с кем делиться этой информацией, но такое счастье уже в карман не спрячешь. Я стала многодетной матерью. Заранее спасибо за поздравления! До новых встреч в эфире», — написала артистка.

Малышка родилась в начале июня в Красногорском родильном доме. Как ее назвали мама и папа — пока секрет. Все счастье счастливые родители решили оставить себе, как и предупредила исполнительница. Она отметила, что сейчас может позволить себе работать и отдыхать столько, сколько сама хочет. А значит, крошке-дочке и ее сестрам достанется все ее внимание. И на себя времени хватит.

«Мне ничего не мешает все лето „ковырять в носу“ или драться палкой с кустами и гладить всех дворовых котов подряд», — пошутила звезда.

Карина Кокс и ее муж Эдуард Магаев (диджей и музыкант под псевдонимом DJ M.E.G. — Прим. ред.) впервые стали родителями в 2012 году, дочь назвали Камиллой. В 2015-м на свет появилась Алана. До брака артистка и ее избранник долго дружили, а когда стали парой, мужчина взял все материальные заботы на себя. Певица счастлива под его заботливым крылом уже 17 лет.

У Карины была возможность поставить семью, детей на первое место, что она и сделала. Она всегда старалась быть девочкам другом, но устанавливала строгие рамки, чтобы не баловать чересчур. Кокс признавалась, что появление Аланы вызывало ревность у Камиллы, но постепенно она приняла свою роль старшей сестры. В частности, благодаря тому, что родители начали заранее готовить ее к пополнению.

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