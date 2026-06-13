Власти Москвы рассказали, когда и почему в городе исчезнет американский клен

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Дереву уже нашли замену. За другими чужеродными растениями установлено наблюдение.

Как скоро и почему в Москве исчезнет американский клен

Фото: © Getty Images/Houston Chronicle/Hearst Newspapers / Contributor

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Глава ДПиООС Урожаева: американский клен исчезнет из Москвы в течение десяти лет

Американских (ясенелистных) кленов не будет в Москве через десять лет. Это дерево входит в список опасных видов инвазивных растений — чужеродных видов, которые оказались за пределами естественного ареала обитания и начали активно размножаться. Его было решено заменить на свойственные средней полосе России деревья.

Об этом журналистам РИА Новости рассказала руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды города (ДПиООС) Юлия Урожаева. По ее словам, американский клен опасен тем, что вытесняет естественную российскую растительность в городе — внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Дерево распространено по всей России.

Урожаева сообщила, что департамент выделил 32 вида растений-паразитов, разделил по степени риска и угрозы экосистеме столицы. В их числе и американский клен, который планируется постепенно и мягко заменить в рамках программы благоустройства и озеленения. Осторожность требуется для того, чтобы вмиг не потерять зеленую массу в каменных джунглях.

«Те, которые представляют наибольший риск, например борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистной полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на десять лет», — заявила Урожаева.

Как подчеркнула глава департамента, за растениями, которые пока не представляют большой угрозы, установлено наблюдение. Их дальнейшая высадка будет запрещена. Эксперт добавила, что ведомство выбрало тактику сдержанного с точки зрения воздействия регулирования данного вопроса.

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