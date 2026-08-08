Ми-28НМ нанес удар по группе боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 100 0

Уничтожен замаскированный пункт управления дронами ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе спецоперации.

Перед вылетом экипаж получил данные о расположении личного состава и замаскированного пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, цель была поражена. После выполнения задания экипаж вернулся на аэродром.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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