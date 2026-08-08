В Госдуме перечислили законы, которые вступят в силу в августе 2026 года

В августе 2026 года в России в силу вступит ряд законов, которые затронут разные сферы жизни. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке будет внесено изменение в Налоговый кодекс. Это позволит обеспечивать горюче-смазочными материалами граждан страны и предприятия.

Другой закон, вступающий в силу в августе 2026 года, коснется военнослужащих. Уточняется, что бойцам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию РФ, будут предоставлены льготы на поступление в вузы и колледжи. А сотрудники МЧС, которые участвовали в разминировании в зоне проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий.

Володин уточнил, что в силу также вступят ограничительные меры для «предателей Родины», скрывающихся за рубежом. Тем, кого суд признал виновным в совершении преступлений и ряда административных правонарушений против РФ, будет запрещено регистрировать права на собственность в России, заключать сделки по доверенности и пользоваться электронной подписью. В случае необходимости банки смогут заморозить счета релокантов. И еще они будут ограничены в водительских правах.

Кроме того, в силу вступит закон, поддерживающий молодых медработников, и появятся механизмы, усиливающие контроль за качеством лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с 1 сентября в России вступят в силу важные нововведения для автомобилистов.

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