Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице

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Алена Куликова
Алена Куликова 26 0

Архитектурно храм решен по схеме «восьмерик на четверике» и стоит на высоком подклете.

Церковь Петра и Павла на Басманной восстановят

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В столице продолжается восстановление старинной церкви Петра и Павла, расположенной на Новой Басманной улице. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Сергей Собянин.

Специалисты уже восстановили уникальные образцы церковной масляной живописи. Они были скрыты под пятью слоями старых обоев.

Также подрядчики привели в порядок фасады, выполненные в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды. Теперь в планах на 2026 год — воссоздание нижнего иконостаса.

«Ее строили в 1704–1723 годах по указу Петра I под руководством архитектора Ивана Зарудного. По легенде, император лично принимал участие в составлении чертежей», — рассказал Сергей Собянин.

Архитектурно храм выполнен по схеме «восьмерик на четверике» и стоит на высоком подклете — нижнем полуподземном этаже. В нижней части церкви находится придел, освященный в честь Николая Чудотворца, а в верхней — главный престол во имя апостолов Петра и Павла. С трех сторон здание окружают открытые галереи.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продолжении работ в московской усадьбе Кузьминки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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