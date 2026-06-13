Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице

В столице продолжается восстановление старинной церкви Петра и Павла, расположенной на Новой Басманной улице. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Сергей Собянин.

Специалисты уже восстановили уникальные образцы церковной масляной живописи. Они были скрыты под пятью слоями старых обоев.

Также подрядчики привели в порядок фасады, выполненные в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды. Теперь в планах на 2026 год — воссоздание нижнего иконостаса.

«Ее строили в 1704–1723 годах по указу Петра I под руководством архитектора Ивана Зарудного. По легенде, император лично принимал участие в составлении чертежей», — рассказал Сергей Собянин.

Архитектурно храм выполнен по схеме «восьмерик на четверике» и стоит на высоком подклете — нижнем полуподземном этаже. В нижней части церкви находится придел, освященный в честь Николая Чудотворца, а в верхней — главный престол во имя апостолов Петра и Павла. С трех сторон здание окружают открытые галереи.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продолжении работ в московской усадьбе Кузьминки.

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