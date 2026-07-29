В порту Египта произошел взрыв на терминале СПГ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 63 0

После инцидента суда вывели из акватории, работу комплекса готовят к восстановлению.

Взрыв произошел на терминале СПГ в порту Египта

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages

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Взрыв произошел на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в египетском порту Дамиетта во время разгрузки судна. Об этом сообщил британский оператор морских перевозок Inchcape Shipping Services.

После взрыва экстренные службы и администрация порта оперативно приступили к ликвидации последствий. Власти заявили, что ситуация находится под контролем.

В целях безопасности все суда, находившиеся в районе терминала, вывели за пределы портовой акватории.

В Inchcape Shipping Services уточнили, что порт не прекращает работу полностью. По предварительной информации, уже к ночи операции планируют возобновить на других причалах и терминалах, не затронутых инцидентом.

Причины взрыва пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Норвегии после взрыва загорелся танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту. На борту находились 15 членов экипажа, которые участвовали в ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, утечки опасного вещества в окружающую среду также не зафиксировано.

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