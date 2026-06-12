Собянин: стартует второй этап реставрации Конного двора в Кузьминках

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Алена Куликова
Алена Куликова 21 0

Подрядчики выполнят кровельные работы и гидроизоляцию, сделают новые проемы и займутся инъектированием кирпичной кладки.

Ансамбль конного двора в Кузьминках обновят

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В этом году в московской усадьбе Кузьминки приступают ко второму этапу восстановления ансамбля Конного двора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Работы затронут семь объектов, включая манеж, северные и южные конюшни с флигелями, ограду и Музыкальный павильон. Эта постройка, украшенная чугунными скульптурами коней (аналогичными тем, что стоят на Аничковом мосту в Петербурге), является композиционным центром всего ансамбля. Авторы проекта — архитекторы Петр Клодт и Доменико Жилярди.

Первый этап реставрации, завершившийся в 2025 году, уже позади. Специалисты укрепили стропильные системы кровель, привели в порядок фасады двух жилых корпусов, а также расчистили исторические скульптуры.

«Второй этап работ по сохранению объектов Конного двора будет включать, в том числе, кровельные работы, устройство новых проемов, гидроизоляцию», — рассказал мэр Москвы.

По планам, все восстановительные работы на Конном дворе усадьбы Кузьминки полностью завершатся в 2028 году.

Ранее мэр Москвы рассказывал о планах по реставрации ансамбля Донского монастыря.

 Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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