Над Челябинской областью пронесся мощный смерч

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Это не первый раз, когда в регионе фиксируют появление торнадо.

На Урале засняли торнадо

Фото: www.globallookpress.com/Monika Zucker

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В Челябинской области очевидцы засняли мощный смерч. Видео природного явления распространилось в социальных сетях.

Огромную темно-синюю воронку в небе заметили 12 июня в городе Верхнеуральск. На кадрах видно, как вихрь опускается к земле, а затем внезапно поднимается обратно, оставив после себя разрушения.

По данным метеорологов, в регионе сохраняется нестабильная погода — на выходных ожидаются ливни, грозы и даже град.

Это не первый случай, когда торнадо обрушивается на Челябинскую область. В последний раз смерч появился в регионе два года назад, в 2024-м. Тогда стихия сломала больше десяти опор линий электропередач. Из-за этого многие населенные пункты в Челябинске на некоторое время лишились света.

Ранее на штат Оклахома обрушился мощный шторм, который привел к появлению сразу нескольких торнадо. Гигантские вихри прошлись по городам — сотни домов разрушены до основания, а те, что уцелели, обесточены. Дороги оказались завалены обломками. Стихия не пощадила даже военную авиабазу «Вэнс».

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